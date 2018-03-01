Общественники будут разъяснять инициативы Президента в селах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство по делам религий и гражданского общества РК будет привлекать неправительственные организации для того, чтобы каждый казахстанец узнал о новых социальных инициативах Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава ведомства Нурлан Ермекбаев отметил, что пять инициатив Главы государства направлены на решение актуальных социально-экономических проблем или вопросов, которые пока еще не решены.

«Большинство экспертов говорят, что эффективность реализации будет зависеть от того, насколько хорошо граждане будут информированы. Например, о том, как получать ипотечные кредиты, какие есть меры по поддержке малого и среднего бизнеса, какие группы населения могут платить индивидуальный подоходный налог по пониженной ставке. Поэтому здесь важное значение приобретает информационно-разъяснительная работа, и одних СМИ здесь недостаточно. Наше министерство, как уполномоченный орган по работе с гражданским обществом, намерено активно работать с НПО, особенно в регионах, сельской местности, путем контакта с жителями аулов. Будем разъяснять, как можно воспользоваться положениями пяти инициатив», - сообщил журналистам министр.

По его словам, живую работу на местах будут проводить ресурсные центры, Гражданский альянс Казахстана, молодежные ресурсные центры, волонтерские организации. На сегодня в Казахстане в НПО задействованы порядка 29 тысяч человек.

«Мы думаем, это будет несколько десятков тысяч человек, которые добровольно и безвозмездно будут работать по взаимодействию с гражданами», - добавил министр.

Напомним, 5 марта Глава государства объявил о пяти инициативах по улучшению жизни казахстанцев. Нурсултан Назарбаев дал поручения по новой ипотеке под 7% на 25 лет, снижению налогов до 1% для тех, кто получает низкую зарплату, проведению газопровода в Астану, выделению 62 миллиардов тенге на микрокредитование, строительству общежитий для студентов, увеличению количества образовательных грантов.