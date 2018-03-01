Общая прибыль Halyk bank и Казкома выросла на 32%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Данные об основных показателях Halyk bank и Казкома и прогнозы на 2018 год озвучены на пресс-конференции в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала председатель правления Halyk bank Умут Шаяхметова, в 2017 году общая прибыль Halyk bank и Qazkom выросла на 32% до 173,4 млрд тенге. Halyk bank нарастил ее на четверть до 154,3 млрд тенге, у Qazkom с момента консолидации увеличилась до 16,6 млрд тенге.

«Процентный доход банка до отчислений в резервы увеличился на 44,5% до 248,5 млрд тенге за счёт роста процентных активов и процентных обязательств на 76% и 61%, соответственно. Чистые доходы по услугам и комиссии выросли на 31,3% до 60,9 млрд тенге благодаря растущему объему транзакционного бизнеса, связанного, преимущественно, с обслуживанием пластиковых карточек, кассовыми операциями и банковскими переводами.

Активы группы Народного банка выросли на 65,6% до 8,85 трлн тенге. Основным драйвером роста стало приобретение группы Qazkom, активы которого на начало 2018 года составили 3,57 трлн тенге. Совокупная депозитная база банков выросла на 60% до 6,13 трлн тенге. Портфель вкладов юридических лиц увеличился на 43,8%, физических лиц - на 81%. При этом доля валютных депозитов продолжила снижаться, составив около 60%», - сообщила У.Шаяхметова.

Также стало известно, что объем займов увеличился на 37% до 3,5 трлн тенге за счёт прироста корпоративного ссудного портфеля на 27,9%, ссудного портфеля МСБ на 52,8% и портфеля потребительских займов на 52,2%.

Отдельно у Народного банка кредитный портфель на брутто основе вырос на 10,8%. При этом доля банков на розничном рынке составила 15% - в прошлом году он выдал 313 млрд тенге кредитов. Объём их погашения вырос на 9% до 285 млрд тенге.

Размер проблемных займов у двух банков составил 12,1% от общего кредитного портфеля, а только у Народного банка - 8,9%. Общий размер провизий сложился на уровне 2,2% от портфеля активов, отдельно у Народного банка он составил 1%.

Капитал банков увеличился на 40,4% до 934 млрд тенге (выше 21% от общего размера активов), что в основном связано с присоединением Qazkom. Без учёта этого фактора капитал Народного банка вырос на 27,3% до 784 млрд тенге.

В Halyk group ожидают в 2018 году прирост кредитного портфеля в районе 10%.

«Чистую прибыль мы прогнозируем на уровне свыше 200 млрд тенге. Расходы на провизии могут составить 1,2%, отдельно по Наlyk bank - ниже 1%, а по Qazkom - около 1,5%. Соотношение расходов к доходам может сложиться на уровне 32%, что несколько выше наших обычных цифр в 30%. На это повлияют объединённые расходы по группе, связанные с интеграцией и объединением банков. Прибыльность Qazkom в этом году останется достаточно скромной - как минимум 80% сформируют Народный банк и его дочерние компании», - пояснила Умут Шаяхметова.