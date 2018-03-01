Обновленный состав правительства утвержден в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на исторической 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва утверждены кандидатуры заместителей премьеров Госсовета и руководителей министерств и ведомств КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

На должность первого вице-премьера Госсовета делегаты сессии утвердили назначение экс-главы партийного комитета города Шанхай Хань Чжэна.

Другими заместителями главы правительства стали члены Политбюро ЦК КПК: экс-глава Отдела Единого фронта ЦК Сунь Чуньлань, экс-глава партийного комитета провинции Гуандун Ху Чуньхуа и ведущий советник председателя КНР Си Цзиньпина по финансово-экономическим вопросам Лю Хэ.

Ответственным секретарем Госсовета назначен Сяо Цзе.

Министром иностранных дел переизбран Ван И.

Министром обороны стал экс-главнокомандующий ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая генерал Вэй Фэнхэ.

Председателем Государственного комитета по делам развития и реформ (ГКРР) переизбран Хэ Лифэн.

Министром здравоохранения стал Чэнь Баошэн.

Министром науки и технологий стал Ван Чжиган.

Мяо Вэй переизбран руководителем Министерства промышленности и информатизации.

Батыр - руководитель Государственного комитета по делам национальностей.

Чжао Кэчжи - министр общественной безопасности.

Чэнь Вэньцин - министр государственной безопасности.

Хуан Шусянь - министр гражданской администрации.

Фу Чжэнхуа - министр юстиции.

Лю Кунь избран новым министром финансов.

Чжан Цзинань возглавил Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения.

Лу Хао возглавил новое Министерство природных ресурсов.

Ли Ганьцзе избран на пост руководителя Министерства экологической среды.

Ван Мэнхуэй возглавил Министерство жилья, городского и сельского строительства.

Ли Сяопэн стал министром транспорта.

Э Цзинпин стал министром водного хозяйства.

Хань Чанфу возглавил Министерство сельского хозяйства и сельских дел.

Чжун Шань стал министром коммерции.

Ло Шуган избран Министром культуры и туризма.

Государственный комитет по делам здравоохранения возглавил Ма Сяовэй.

Руководителем абсолютно нового Министерства по делам ветеранов стал Сунь Шаочэн.

Ван Юйпу возглавил Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями.

Председателем Народного банка Китая стал И Ган.

Государственное контрольно-ревизионное управление возглавил Ху Цзэцзюнь.

Напомним, в ходе проходящей в эти дни 1-ой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва был одобрен проект реформы Госсовета КНР, сокративший число министерств до 26.