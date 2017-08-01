Обнаружены новые способы наладить связь с инопланетянами
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученые обнаружили новые способы связаться с представителями внеземных цивилизаций, передает Росбалт.
По их мнению, установить контакт с инопланетянами возможно при помощи радиосигналов, мощного лазера или высокочастотных частиц.
Еще один любопытный метод - использование Солнца в качестве маяка, пишет The Independent. Если разместить рядом со светилом непрозрачный материал, солнечный свет будет периодически «мигать» в определенном направлении.
Добавим, еще в XIX веке австрийский ученый предлагал нанести рисунки в пещере и заполнить их водой, чтобы инопланетные корабли их увидели. Однако другие исследователи раскритиковали эту идею.
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