Обнаружены новые способы наладить связь с инопланетянами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученые обнаружили новые способы связаться с представителями внеземных цивилизаций, передает Росбалт.

По их мнению, установить контакт с инопланетянами возможно при помощи радиосигналов, мощного лазера или высокочастотных частиц.



Еще один любопытный метод - использование Солнца в качестве маяка, пишет The Independent. Если разместить рядом со светилом непрозрачный материал, солнечный свет будет периодически «мигать» в определенном направлении.



Добавим, еще в XIX веке австрийский ученый предлагал нанести рисунки в пещере и заполнить их водой, чтобы инопланетные корабли их увидели. Однако другие исследователи раскритиковали эту идею.