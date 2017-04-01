Обнаружены новые неизданные песни Батыра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фонд имени Батырхана Шукенова выпустит альбом из ранее нигде незвучавших и неизданных песен казахстанского исполнителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Средства на выпуск альбома будут собраны с концерта в Алматы, посвященного юбилею певца, который состоится 24 мая.



«На средства, собранные с концерта, мы будем выпускать целый альбом из совершенно новых песен. Мы их доработаем. Их никто нигде не слышал, только одну песню Батыр как-то спел на концерте и все», - рассказал Казинформу директор Фонда Олжас Байканов.



По его словам, на концерте выступят такие артисты, как Севара Назархан, Далер Назаров, группа «Mezzo forte» из Исландии, казахстанская группа «Mezzo» и Валерий Меладзе.



«Билетов в продаже пока нет, ждем денег от спонсоров, как только они их перечислят, начнем рекламу и продажу», - добавил он.



Напомним, Батырхан Шукенов скончался 29 апреля 2015 года на 53-м году жизни от инфаркта в Москве. Прощание с музыкантом прошло 1 мая в здании Государственной филармонии имени Жамбыла, где когда-то исполнитель начал свой творческий путь.