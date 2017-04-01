Обнаружено тело второго брата, пропавшего во время паводков

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 7 апреля в 10 часов утра оперативно-спасательный отряд департамента по ЧС Карагандинской области и солдаты войсковой части №52859 Национальной гвардии МВД нашли в реке Копа в Каркаралинском районе тело второго брата, который 2 апреля был унесен течением реки в зоне паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Место, где нашли мужчину, было труднодоступным, поэтому спасатели взрывали лед. Там и нашли трупы двоих мужчин. Шестого апреля вечером в этом месте после проведения взрывных работ был обнаружен младший брат 1980 года рождения. Сегодня в 10 часов утра обнаружен труп старшего брата 1977 года рождения. Их унесло течением на расстояние 2-2,5 километров от места их падения в реку», - сообщили руководитель пресс-службы департамента по ЧС Карагандинской области Куаныш Муталлапов.

Напомним, спасатели дали оценку действиям пропавших мужчин, заявив, что они пренебрегли элементарными правилами безопасности.



Ранее сообщалось, что к спасателям Каркаралинска 2 апреля в 18:15 поступило сообщение, что двое мужчин на лошадях ускакали за скотом и не вернулись. Мужчины пропали вне населенного пункта, в 500 метрах от совхоза Жарлы Каркаралинского района. Второго апреля утром они ускакали за табуном лошадей через мост, что соответствует рекомендациям, которые были даны местному населению спасатели. Но обратный путь всадники сократили и поскакали в районе реки Копа. Вместе с ними был местный житель, на глазах которого братья упали вместе с лошадьми в воду. Сами лошади выбрались из воды, а мужчины исчезли в реке.