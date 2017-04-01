Обманутых дольщиков в Атырау защитила прокуратура

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау права дольщиков, которым недобросовестный застройщик отказался предоставлять квартиры, защитила прокуратура, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратура города Атырау рассмотрела жалобу 29 дольщиков, которые едва не остались без законных квартир в строящемся микрорайоне Нурсая. Как выяснилось, долгожданные ключи от новых квартир обратившиеся должны были получить еще в конце 2016 года. Однако компания-застройщик сначала по различным причинам откладывала сроки сдачи, а потом и вовсе заявила, что квартиры выдаваться не будут из-за того, что между двумя учредителями возникли разногласия, и часть договоров признана недействительными. По данному факту была организована проверка деятельности фирмы-застройщика, в ходе которой выяснилось, что ТОО «Андора констракшн» изначально нарушило правила и порядок долевого строительства. После этого были приняты соответствующие меры и на сегодняшний день 25 из 29 дольщиков получили свои квартиры», - сообщил старший прокурор отдела прокуратуры города Атырау Ерлан Какиев.

В прокуратуре заверили, что еще четыре участника долевого строительства получат документы на квартиры после внесения 100% оплаты стоимости квартир.