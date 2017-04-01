Облет паводкоопасных зон региона совершил аким Жамбылской области 

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылском регионе продолжается круглосуточный мониторинг паводкоопасных районов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Напомним, в конце марта в Жамбылском районе, на территории сельских округов Каратобе и Айша-биби (дачные массивы «Дорожник» и «Майское») сложилась паводкоопасная ситуация.

Из-за увеличения водного объема реки Аса начался перелив через автодорогу. Для предотвращения подтопления жилых домов и укрепления берега реки увеличена до трех метров 600-метровая дамба. Кроме того, размыт берег реки Аса, что создало угрозу участкам автодороги «Западная Европа - Западный Китай» на 510-521 км, движение на этом отрезке трассы было закрыто.

По утверждению служб ЧС, угрозы населенным пунктам нет. Движение автотранспорта в дачный массив осуществляется по трассе через отделение «Каратау», пешеходное сообщение - через Асинский гидроузел. На 515 км автодороги «Западная Европа - Западный Китай» проводятся работы по укреплению и наращиванию дамбы протяженностью 1 100 метров. Ведется круглосуточный контроль уровня воды и состояния береговой линии.

Как сообщили в пресс-службе, аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев сегодня проинспектировал с вертолета территории Таласского, Шуского, Мойынкумского, Кордайского районов. С воздуха были осмотрены русла рек Аса, Талас, Шу и акватория озера Акколь.

Кроме того, глава региона ознакомился с состоянием зимовки Турлыбай Бериккаринского сельского округа и моста на реке Аса трассы Аккол - Ушарал в Таласском районе. Произведен осмотр регулирующего гидросооружения «Радай», водохранилищ «Тасоткел», «Аксу» «Какпатас» в Шуском и Кордайском районах.







