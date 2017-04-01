Обладатель VIP-билета рассказал о «закулисье» боя Головкин - Джейкобс 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Победитель акции по розыгрышу ВИП-билетов на бой Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса по имени Джон С. рассказал Omaze.com о своих впечатлениях от прошедшего события, пишет Sports.kz.

- Бой был супер-интенсивным. Мы были на четвертом ряду, и к концу я сорвал голос. Было довольно интересно видеть вокруг многих знаменитостей. Атмосфера на арене была сумасшедшей, особенно когда началось главное событие вечера. Я встретился с Абелем Санчесом, Томом Леффлером, Майклом Баффером и другими людьми с НВО. Мы сфотографировались с ними, было весело, - отметил Джон С.







По его словам, «видеть своими глазами взвешивание - это как смотреть его по телевидению, только еще немного безумнее».



- Люди бегают вокруг, следя, чтобы все было идеально. Это все немного иначе смотрится с другой стороны. После взвешивания нас представили Маурисио (Сулейману, президенту WBC). Он подарил нам миниатюрные чемпионские пояса, - продолжил болельщик. - Вечеринка перед поединком была также очень интересной. Другой мой любимый боксер Сергей Ковалев тоже присутствовал там, и я смог встретиться с ним и немного пообщаться. Это действительно того стоило!















Напомним, акция по розыгрышу ВИП-тикетов на вечер бокса Головкин - Джейкобс проводилась с целью помощи детскому госпиталю UCLA.