Объявлены лучшие сайты Казахстана за 2016 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная интернет-премия Award.kz в XIV раз объявила лучшие сайты года в 12 тематических и 11 поощрительных номинациях, сообщается на сайте конкурса.

В этом году победителей из более 500 участников отбирали эксперты и члены международного жюри в течение 3-х месяцев. В состав жюри были выбраны эксперты из 6 стран, а также 4 члена жюри из международных всемирно известных конкурсов Awwwards.com и Cssdesignawards.com.



"Стоит отметить, что правила конкурса в этом году изменились и отчасти ужесточились, что позволило произвести максимально честный и тщательный отбор. В частности, впервые за историю Award.kz при выставлении оценок были использованы фильтр весов, максимизирующий значение отдельных критериев в зависимости от тематики сайта. Как и прогнозировал Оргкомитет, это нововведение снизило возможность занять высокие места просто за счет широкой известности ресурса, либо красивого внешнего облика, который не всегда существенно влиял на итоговую оценку", - сообщили организаторы.

Итоговые результаты XIV Национальной Интернет-премии Award.kz выглядят следующим образом:

Победители в тематических номинациях Award.kz 2016

Масс-медиа:

1) Аналитический интернет-журнал Vласть (7.67)

2) Информационный портал The Steppe (7,34)

3) Новостной портал 7kun.kz (7,00)

В пятерку лидеров также вошли: Новостной портал "Устинка Live" и сайт Atameken Business Channel



Культура и искусство:

1) «Бродвей» - портал о казахстанском кино (7,09)

2) Сайт театра АстанаБалет (6,54)

3) Қазақстанның ашық кітапханасы (Открытая библиотека Казахстана) (6,23)

В пятерку лидеров также вошли: этнографический портал "Адырна" и Сайт Мангистауского историко-краеведческого музея



Детское воспитание, образование и наука:

1) Электронный портал учебного процесса школ Мангистауской области (6,51)

2) Мангистауская областная специализированная школа-интернат Дарын (6,22)

3) Образовательный хаб bilim-all.kz (6,18)

В пятерку лидеров также вошли: сайт imektep.kz и портал «Мамин Клуб»



Физкультура и спорт, медицина и здоровье, путешествия и отдых:

1) Сайт спортивного клуба "Ренессанс" (7,01)

2) Сайт бара "Local Pub" (6,48)

3) Центр молекулярной медицины (6,1)

Победитель в данной номинации удержал свое первенство второй год подряд.

В пятерку лидеров также вошли: сайт Гостиницы "Медео" и Сеть фитнес-клубов Fitnation



Сетевые сервисы:

1) Портал поиск работы HiPO (7,16)

2) Доставка еды Chocofood.kz (6,93)

3) Сервис бесплатных объявлений olx.kz (6,79)

В пятерку лидеров также вошли: билетное агентство Tickets.kz, а также Market.kz - Доска бесплатных объявлений Казахстана



Корпоративные сайты:

1) Сайт компании "Top Kazakhstan" (7,13)

2) Сайт авиакомпании Эйр Астана (6,92)

3) ТРЦ MEGA Park (6,80)

В пятерку лидеров также вошли: сайт ТОО "KITNG" - Казахский институт транспорта нефти и газа, а также сайт интернет-агентства "Кликобилие"



Отраслевые и региональные порталы:

1) Портал AND.KZ - площадка для начинающих и действующих предпринимателей (6,02)

2) eKaraganda.kz - Караганда Онлайн (5,82)

3) информационный портал Neupusti.net (5,81)

В данном случае между вторым и третьем местом разрыв составил сотые доли баллов.

В пятерку лидеров также вошли: сайт конференции MobiEvent 2016, а также Сайт города Актау - InAktau.kz



Органы власти и самоуправления:

1) Сайт Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (6,56)

2) Официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан (6,24)

3) Служба Центральных Коммуникаций РК (6,15)

В пятерку лидеров также вошли Официальный сайт Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и сайт Акимата города Караганды



Общественные организации:

1) Red Jolbors - центральноазиатский фестиваль рекламы (6,83)

2) Сайт Карагандинской областной мечети (6,25)

3) Национальный, духовно-просветительский портал Islam.kz (6,09)

В пятерку лидеров также вошли: Ассоциация Казахстанского Интернет Бизнеса и Мобильной Коммерции (АКИБ) , Благотворительная организация "Асар"



Персональные страницы:

1) Блог Netpeak про интернет-маркетинг для бизнеса (7,23)

2) Сайт-портфолио костанайского фотографа Дорошенко Анны (6,0)

3) Beauty files блог о красоте (5,71)

В пятерку лидеров также вошли: Sans titre - персональный сайт всемирно неизвестного автора и фотографа, Проект "Перезагрузка жизни".



Интернет-магазины:

1) Topfood Kazakhstan (7.46)

2) COME ON (7,36)

3) Lamoda.kz (7,34)

Сенсационно Lamoda.kz уступила лидерство в данной номинации после двух побед подряд. В пятерку лидеров также вошли: Интернет-магазин товаров для бокса и ММА OK Sport и 103Apteka.kz - интернет-аптека



Промо-сайты:

1) Визуальный парк развлечений -gear360.kz (6,98)

2) Промо-сайт АО "Казпочта" promo-post.kz (6,86)

3) Мобильный Банк Астаны (6,78)

В пятерку лидеров также вошли: еще одно промо от Казпочты (promo-vpost.kz) , а также Угадай PepsiMoji (pepsi.kz/promo/)

Победители в специальной номинации Award.kz 2016

Лучший сайт на государственном языке

1) 7kun.kz - сайт деловых новостей (8,66)

2) Портал Kazmuseum.kz (8,33)

3) Қазақстанның ашық кітапханасы (Открытая библиотека Казахстана) - kitap.kz (8,0)

В пятерку лидеров также вошли: сайт bilim-all.kz, Сайт Карагандинской областной мечети



Лучший двуязычный сайт

1) Сайт Мангистауского историко-краеведческого музея (7,13)

2) Азаттық радиосы / Радио Азаттык (6,93)

3) Сайт авиакомпании Эйр Астана (6,87)

В пятерку лидеров также вошли: Официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан и Корпоративный сайт АО «Кселл»



Сайт с лучшим маркетинговым потенциалом

Интернет-магазин Lamoda.kz

Лучший дизайн

Интернет-магазин гаджетов COME ON

Сайт-открытие 2016 года

Интернет-магазин «Topfood Kazakhstan»

Лучшее мобильное приложение

1) Приложение для найма услуг «Naimi.kz» (8,6)

2) Мобильное приложение "Мой Beeline" (8,4)

3) Приложение для печати фотографий EasyPrint.me (8,33)

Приз зрительских симпатий

Приз зрительских симпатий (веб-голосование) - Молодежный портал возможностей «Neupusti.net»

Приз зрительских симпатий (sms-голосование) - Интернет-магазин «Vita Energy»

Лучшая web-студия Казахстана 2016 года

Ракетная фирма (rocketfirm.com)

Сайты, созданные данной компанией, заняли 3 первых и 3 третьих места в тематических номинациях. Сайт обладатель Гран-при 2016 года также создан этими ребятами.

Традиционно в рамках поведения итогов года Ассоциации Казахстанского Интернет-Бизнеса и Мобильной Коммерции (АКИБ) присуждает награды за вклад в развитие Казнета.



Человек года в Казнете

Багдат Мусин и команда Казпочты. За запуск новых сервисов и реальное улучшение интернет-доставок.



Компания года в Казнете

Yandex Taxi и Uber. За успешный параллельный выход в Казахстан и снижение цен на такси



Напомним, что два предыдущих года звание лучшего сайта Казахстана доставалось интернет-магазину одежды и аксессуаров Lamoda.kz, а еще двумя годами ранее в 2012 и 2013 годах первое место брал портал Tengrinews.kz.