Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Колумбийском университете в Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии, вручаемой за достижения в журналистике, литературе, музыке и театре, сообщает «Коммерсант».

В частности, награду в области международной журналистики получила газета The New York Times за публикации о президенте России Владимире Путине. Пулитцеровскую премию за раскрытие национальной тематики вручили журналисту The Washington Post Дэвиду Фарентолду, материалы которого, в том числе, «ставили под сомнение щедрость пожертвований» президента США Дональда Трампа в благотворительные организации.

Премию за художественную критику получила журналистка Хилтон Элс из The New Yorker, написавшая ряд материалов о театральных постановках. Награду за служение обществу разделили издания New York Daily News и ProPublica, освещавшие злоупотребления полномочиями сотрудников полиции. Пулитцеровская премия за выдающееся расследование была вручена Эрику Эйру из Charleston Gazette-Mail, чьи материалы были посвящены поставкам наркотиков в Западную Вирджинию, где показатели смертности от передозировки являются самыми высокими по США.

Пулитцеровская премия - это одна из самых престижных наград в области журналистики и литературы. Награда присуждается в 21 номинации. Лауреаты получают денежное вознаграждение - $10 тыс. В прошлом году в центре внимания журналистов и писателей оказались ситуация на Ближнем Востоке, террористические акты, а также возникновение группировки «Исламское государство». Поэтому несколько наград были вручены именно за освещение этих тем.