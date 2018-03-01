Объявлены 10 финалисток конкурса «Мисс Казахстан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Объявлены победительницы кастинга #хочустатьмиссказахстан2017, которые примут участие в финале конкурса «Мисс Казахстан» в Астане в марте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инстаграм misskazakhstan_official

«Выбрать ТОП-10 было очень сложно, так как поступило огромное количество заявок от самых прекрасных девушек со всего Казахстана. Изначально жюри отобрали ТОП-20, а уже потом из них выбрали 10-ку», - сообщили организаторы кастинга.

Представляем победительниц кастинга, которые прошли в финал «Мисс Казахстан»:

1. Бейсенгалиева Салима, 18 лет, Шымкент

Публикация от Miss Kazakhstan (@misskazakhstan_official) Мар 4, 2018 в 7:25 PST



2. Эйлем Ахметова, 19 лет, Алматы

Публикация от Miss Kazakhstan (@misskazakhstan_official) Мар 4, 2018 в 7:28 PST

3. Арысова Сания, 17 лет, Тараз

Публикация от Miss Kazakhstan (@misskazakhstan_official) Мар 4, 2018 в 7:34 PST

4. Анжелика Гит, 19 лет, Балхаш (Город будет представлен впервые на "Мисс Казахстан")

Публикация от Miss Kazakhstan (@misskazakhstan_official) Мар 4, 2018 в 7:47 PST

5. Карина Гурьянова, 20 лет, Шымкент.

Публикация от Miss Kazakhstan (@misskazakhstan_official) Мар 4, 2018 в 7:51 PST

6. Руденко Лиана, 18 лет , Уральск

Публикация от Miss Kazakhstan (@misskazakhstan_official) Мар 4, 2018 в 8:54 PST

7. Баратова Аружан, 18 лет, Алматы

Публикация от Miss Kazakhstan (@misskazakhstan_official) Мар 4, 2018 в 8:59 PST



8. Зайнура Давидова, 23 года, Алматы

Публикация от Miss Kazakhstan (@misskazakhstan_official) Мар 4, 2018 в 9:09 PST



9. Исмагамбет Асель, 21 год, Костанай

Публикация от Miss Kazakhstan (@misskazakhstan_official) Мар 4, 2018 в 9:21 PST



10. Маркалина Алена, 20 лет, Караганда.

Публикация от Miss Kazakhstan (@misskazakhstan_official) Мар 4, 2018 в 9:24 PST

Напомним, для участия в кастинге необходимо было опубликовать в своем профиле свои фото (портрет, полный рост и еще 3-5 фото) и записать видео о себе, указав хэштег #ХочустатьМиссКазахстан2017 Отметить @misskazakhstan_official и открыть профиль. Принять в кастинге могли незамужние девушки от 17 до 25 лет, ростом не ниже 168 см.