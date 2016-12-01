Объявлен международный конкурс на создание памятника Исламу Каримову

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Объявлен международный творческий конкурс на создание памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову в Ташкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство страны в РК.

Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 г. №2667 и поручением Кабинета министров. В связи с этим разработано положение проведения конкурса.

Его целью является отбор лучшего проекта для создания памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову, олицетворяющего образ выдающегося государственного деятеля, лидера узбекского народа, создателя независимого Узбекистана. Памятник установят в городе Ташкент.

Срок предоставления конкурсных работ на рассмотрение жюри до 31 марта 2017 г. по адресу: Ташкент, 100029, просп. Ш.Рашидова,40. Дирекция художественных выставок Академии художеств Узбекистана. Центральный выставочный зал. Тeл/факс: (99871) 252-26-50, 256-51-45.

На конкурс предоставляются проекты: скульптурная модель памятника (размером строго до 70 см.); макет памятника в масштабе 1:50; планшет формата А-0 (6 проекций) с основными проектными материалами, представленными в альбоме; цифровой носитель (USB-Flash или CD-диск), содержащий цифровые файлы проектных материалов, представленных в альбоме; альбом формата А-3 (2 экземпляра).

Конкурсная модель памятника выполняется в любом материале, обеспечивающем надежность при транспортировке и экспонировании. Предоставляемый и неэкспонированный где-либо ранее конкурсный проект должен иметь оригинальное художественно-образное решение.

Состав жюри согласовывается и утверждается Кабинетом министров Республики Узбекистан. Жюри выносит решение о присуждении денежных премий.

Результаты Международного художественного конкурса будут опубликованы на сайтах оргкомитета и Академии художеств Узбекистана.

Отметим, что памятник Исламу Каримову может появиться и в Москве в сквере близ консульского отдела Узбекистана.

Первый президент Узбекистана Каримов скончался 2 сентября в возрасте 78 лет вследствие перенесенного инсульта. Он был похоронен у себя на родине в Самарканде по мусульманским традициям.

Ранее сообщалось, что памятник Первому Президенту Узбекистана установят в Москве.