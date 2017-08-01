Объявлен кастинг ринг-герлз перед боем Фирузы Шариповой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 августа в Астане состоится кастинг ринг-герлз для вечера профессионального бокса, который пройдет 26 августа в Амфитеатре, проинформировала пресс-служба Фирузы Шариповой.

"Не упустите возможность выступить и показать себя на крупнейшем в Казахстане мероприятии - международной специализированной выставке EXPO-2017. Это событие станет знаковым, так как на нем первая девушка из Казахстана сможет побороться за два пояса чемпионки мира в профессиональном боксе. К поединку Фирузы Шариповой приковано внимание всей спортивной общественности", - сообщает пресс-служба.

Для участия в кастинге желающие могут разместить свои фото в специальном альбоме в группе Фирузы Шариповой (максимум две фотографии от каждой участницы), указав свои данные (рост, вес, возраст, город проживания и т.д.). После предварительного отбора лучшие участницы будут приглашены непосредственно на сам кастинг с участием СМИ, который состоится по адресу: Астана, пр. Туран, 21. Справки по телефону: +7 777 363 7744.