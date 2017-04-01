Об угрозе подтоплений сообщили спасатели Северного Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - О паводковой ситуации в регионе проинформировали спасатели на брифинге в ДЧС СКО, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника ДЧС СКО Ерик Сарыбаев отметил, что ситуация стабильная. Вместе с тем в первых числах апреля предотвращено подтопление жилых домов в селе Каратал и части домов в селе Кулыколь Уалихановского района.



«Как и в прошлом году, сброс воды из Селетинского водохранилища угрожал подтоплением домам и размыву дороги между населенными пунктами Кулыколь и Каратал. Были принятые экстренные меры, на месте развернут оперативный штаб. Произведены взрывные работы, резка льда по реке Селеты, расчищены водопропускные трубы. Сделана дополнительная обваловка, поднята дорога», - рассказал Ерик Сарыбаев.



Опасения у спасателей вызывает озеро Большой Тарангул. При разливе оно угрожает подтоплением домов.



«В этом году еще не растаяли места снегозабора реки Камсаты, которая притоком идет к озеру Большой Тарангул. Мы к этому готовимся. Силы и средства туда перебрасываем. Сегодня доставим бульдозеры в Есильский и Аккайынский районы. Для экстренной эвакуации населения поставили высокопроходимую технику и плавсредства. В прошлом году в это же время уровень воды в озере Большой Тарангул составлял порядка 4 метров, сейчас - держится на уровне 2,95 метра. Всю зиму мы сбрасывали воду из озера, дополнительно вскрыли канал для ее оттока», - сказал Ерик Сарыбаев.



Не исключают спасатели подтопления поселка Заречный в городе Петропавловске, как только разольется река Ишим. Пока лед на главной водной артерии области не тронулся.



Сброс воды на водохранилищах проводится в плановом порядке. В сутки приток воды на Петропавловском водохранилище составляет 2,21 куб. метра, сброс - 21 куб. метр. По Сергеевскому водохранилищу приток в сутки - 10,26 куб. м, сброс - 1,16 куб. метров. Водохранилища наполнены на 92% и 95%, соответственно. Селетинское водохранилище, расположенное в Акмолинской области, наполнено на 92%, в сутки приток воды здесь составляет 25,41 куб. метра, сброс - 108,89 куб. метров. В департаменте подчеркнули, что пока угрозы по водохранилищам нет.



На случай негативного развития ситуации в регион прибыли 45 спасателей из Акмолинской области. Они разместились в Есильском, Тайыншинском и Аккайынском районах. Круглосуточно работает оперативный штаб.