Об ответственности распространителей видео паводков прошлых лет предупреждают в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Об уголовной ответственности предупреждает полиция распространителей видео разрушительных паводков прошлых лет с ложными комментариями о том, что наводнения происходят в Карагандинском регионе сейчас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошлогодняя видеозапись паводков распространяется в социальных сетях. К видео прилагается комментарий о том, что в поселке имени Габидена Мустафина происходит потоп. Это не соответствует действительности. Видеозапись была сделана на улице Футбольной поселка Мустафина в период паводков в 2015 году. К сегодняшней ситуации эти кадры не имеют никакого отношения», - сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Реальную обстановку работники пресс-службы акимата области зафиксировали на видеокамеру. На записи нет паводков. Поселковый асфальт сухой, лишь в подворьях имеются лужи и тающие сугробы.

Полицейские предупреждают распространителей прошлогодних видео, выдающих их за актуальные ролики, об уголовной ответственности.

«Просим граждан воздержаться от публикации непроверенной информации, в том числе в социальных сетях. Законом предусмотрена уголовная ответственность за тиражирование заведомо ложной информации по статье 274 УК», - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел.

Как прокомментировали в пресс-службе департамента по ЧС, в Карагандинской области наблюдается замедление паводкового процесса.

«В Бухаржырауском районе, где находится поселок имени Мустафина, переливов и затоплений дворов нет. На самой крупной местной реке Нуре, напротив, отмечено снижение уровня воды на 40 сантиметров», - констатируют в пресс-службе департамента по ЧС.