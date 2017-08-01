Погода
Астана 21 °С
Алматы 27 °С
Курс валют
USD 332.91
EUR 391.17
RUB 5.55
CNY 49.84

Объем розничной торговли в РК в январе-июле вырос на 6,4%

Объем розничной торговли в РК в январе-июле вырос на 6,4%
16 Августа 2017 13:04 147

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем розничной торговли в Казахстане в январе-июле вырос на 6,4%, сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики РК. 

«Объем розничной торговли в январе-июле 2017 года составил 4674,2 млрд тенге, или на 6,4% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года»,- говорится в сообщении.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-июле 2017 года приходится на Алматы (29,2%), Астану (12,4%), Восточно-Казахстанскую (9,3%) и Карагандинскую области (8,9%).

 

 

Ключевые слова: Экономика, Статистика, Правительство РК,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив