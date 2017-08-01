Объем розничной торговли в РК в январе-июле вырос на 6,4%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем розничной торговли в Казахстане в январе-июле вырос на 6,4%, сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

«Объем розничной торговли в январе-июле 2017 года составил 4674,2 млрд тенге, или на 6,4% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года»,- говорится в сообщении.



Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-июле 2017 года приходится на Алматы (29,2%), Астану (12,4%), Восточно-Казахстанскую (9,3%) и Карагандинскую области (8,9%).