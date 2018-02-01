Об экспедиции по следам Чокана Валиханова рассказали в Семее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Краеведы Семея делятся с коллегами открытиями и находками в современном формате. Во время онлайн-конференции с Карагандинским краеведческим музеем исследователи рассказали об экспедиции по следам Чокана Валиханова. Об этом пишет objectivevostok.com

«Чокан Валиханов - великий путешественник» - под таким названием в литературно-мемориальном музее им. Ф. М. Достоевского организовали онлайн-конференцию с участием Карагандинского областного историко-краеведческого музея.

Во время виртуальной встречи члены ОО «Краеведческое общество «Прииртышье» рассказали о находках и открытиях, сделанных во время поездки в 2017 году на зимовье купца Миркурбана Аюпова, который был тесно связан с Чоканом Валихановым.

Александр Зязин, Павел Жуков и председатель общества Марат Сасанов рассказывали о кашгарском путешествии Чокана Валиханова. Они показали монету, найденную на месте зимовки Мир-Курбана Аюпова, помогавшего Чокану Валиханову воплотить в жизнь рискованный замысел ‒ проникнуть в далёкий и закрытый Кашгар под видом купца Алимбая.













Также краеведы рассказали о других интересных находках, поделились своими планами и ответили на вопросы карагандинских коллег.

«Мы организовали экспедицию на зимовку Мир-Курбана Аюпова - в простонародье Букаша, человека незаурядного, очень известного в свое время, - отметил Марат Сасанов. - Он возглавлял азиатское купечество, торговал со всей Средней Азией и северным Китаем. По своей природе он был очень общительным человеком и обладал большой энергией. Естественно, деятельность такого человека не может ограничиваться одной только торговлей. Мир-Курбан вел знакомство с Федором Достоевским, Александром Врангелем, Чоканом Валихановым.

Именно Букаш Аюпов помог организовать Чокану Валиханову его экспедицию в Кашгарию, за что получил от императора именную золотую медаль на Владимирской ленте.