О жильцах обрушившегося общежития в Кызылорде заботится местный предприниматель

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Директор ТОО «Аль Асад» Торегали Шанкерей принял на себя заботу о жильцах обрушившегося общежития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жильцы общежития временно размещены в нашей школе. Сейчас здесь находятся около 150 человек. С момента прибытия жильцов кызылординский предприниматель Торегали Карышулы взял на себя обеспечение их питанием и бытовыми принадлежностями, вплоть до детских пеленок. Мы очень благодарны предпринимателю, который протянул руку помощи гражданам, испытывающим временные трудности», - сказал заместитель директора школы «Мурагер» Эльмира Азатбаева.

Кроме того, родители учеников 6 класса организовали специальные постановки для детей из общежития, чтобы поднять им настроение.

Напомним, 28 февраля обрушилась незаселенная часть общежития, расположенного по адресу 16А в поселке Титов - четвертый подъезд с первого по пятый этажи. Пострадавших нет. Проживавшие в оставшейся части общежития 46 семей переселены в эвакуационный пункт в школе «Мурагер».

Автор: Елюбай Ауэзов