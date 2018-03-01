Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -20 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.20 EUR 396.85
RUB 5.67 CNY 50.80
Скачать

О жильцах обрушившегося общежития в Кызылорде заботится местный предприниматель

3 Марта 2018 10:41 849
Поделиться:
О жильцах обрушившегося общежития в Кызылорде заботится местный предприниматель

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Директор ТОО «Аль Асад» Торегали Шанкерей принял на себя заботу о жильцах обрушившегося общежития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Пятилетнюю девочку избили в Астане: к делу подключилось МВД
Появилась новая информация касательно гибели школьника в Алматинской области Правительственная комиссия выясняет причины пожара в общежитии на Карабатане

«Жильцы общежития временно размещены в нашей школе. Сейчас здесь находятся около 150 человек. С момента прибытия жильцов кызылординский предприниматель Торегали Карышулы взял на себя обеспечение их питанием и бытовыми принадлежностями, вплоть до детских пеленок. Мы очень благодарны предпринимателю, который протянул руку помощи гражданам, испытывающим временные трудности», - сказал заместитель директора школы «Мурагер» Эльмира Азатбаева.

Кроме того, родители учеников 6 класса организовали специальные постановки для детей из общежития, чтобы поднять им настроение.

Напомним, 28 февраля обрушилась незаселенная часть общежития, расположенного по адресу 16А в поселке Титов - четвертый подъезд с первого по пятый этажи. Пострадавших нет. Проживавшие в оставшейся части общежития 46 семей переселены в эвакуационный пункт в школе «Мурагер». 

Автор: Елюбай Ауэзов

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
Поделиться:

Перевод:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив