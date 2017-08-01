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О взрывоопасности спиннеров предупредила Комиссия по безопасности продуктов США

О взрывоопасности спиннеров предупредила Комиссия по безопасности продуктов США
13 Августа 2017 19:51 76

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Взрывная популярность спиннеров вроде как и сошла на нет, но взрывные инциденты с ними еще случаются, сообщает tech.onliner.by

Особенно если это какой-нибудь Bluetooth-спиннер с миниатюрным аккумулятором. А потому американские власти посоветовали потребителям быть с ними осторожными.

Советы опубликованы в Twitter-аккаунте Комиссии по безопасности продуктов США. Специалисты советуют не крутить спиннер возле лица и уж тем более не засовывать его себе в рот. Детям до трех лет давать в руки спиннер тоже будет плохой идеей. Но наиболее аккуратными стоит быть со спиннерами, работающими на батарейках. Девайс следует проверять, когда он заряжается, и уж тем более не заряжать по ночам. Желательно включить датчики дыма.

В конце июня спиннер с Bluetooth-динамиками взорвался во время нахождения на зарядке и прожег ковер.

 

 

Ключевые слова: США,
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