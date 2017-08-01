О временной приостановке выкупа старых автомобилей объявил Оператор РОП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане временно приостановлен прием старых автомобилей, предусматривающий выплату денежной компенсации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Введение данной меры связано с досрочным освоением выделенной Министерством энергетики РК квоты на 2017 год. В настоящее время ТОО «Оператор РОП» ожидает согласования дополнительной квоты по программе по выкупу старых автомобилей, соответствующий запрос направлен «Оператором РОП» в Министерство энергетики РК», - сообщается на официальном сайте.

В компании напомнили, что продолжается прием легкового, пассажирского и грузового транспорта по Программе утилизации ВЭТС в обмен на скидочный сертификат размером до 650 тысяч тенге. За подробной информацией можно обратиться по номеру 8 800 080 0865, либо на сайте auto.recycle.kz.