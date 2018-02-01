Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -7 °С
Алматы: 7 °С
USD 320.30 EUR 391.41
RUB 5.70 CNY 50.66
Скачать

О ценах на жильё в Астане высказался Асет Исекешев

28 Февраля 2018 13:51 904
Поделиться:
О ценах на жильё в Астане высказался Асет Исекешев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Застройщики в Астане ежегодно снижают цену, заявил аким Астаны Асет Исекешев. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Асет Исекешев по «Азбуке жилья»: разберемся после аудита
480 новых многоквартирных домов появится в Таразе Три тысячи жителей Тараза получат участки под ИЖС

«Столичные застройщики вместо того, чтобы сохранять конкуренцию, снижают каждый год цену. Мы их поддерживаем через подведение инфраструктуры, фактически субсидируя себестоимость. За последние три года средняя цена на столичном рынке первичного жилья снизилась в тенге с 355 до 325 тысяч тенге, или почти на 10%. Если брать в долларах, то почти в два раза. Более того, на рынке встречаются предложения со стоимостью 260-280 тысяч тенге за квадратный метр», - сказал аким в ходе отчётной встречи с населением.

О ценах на жильё в Астане высказался Асет Исекешев  

По его словам, общему снижению цен на первичное жильё также способствует строительство доступного кредитного и арендного жилья. Цена на государственное жилье сегодня не превышает отметку 180 тысяч тенге за квадратный метр.

Асет Исекешев напомнил, что в этом году в Астане было введено в эксплуатацию рекордное число квадратных метров - 2,36 млн квадратных метров жилья. Это позволило обеспечить квартирами 1 062 семьи.

 

 

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Акимат, Жилье, Строительство, Астана,
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив