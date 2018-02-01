О ценах на жильё в Астане высказался Асет Исекешев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Застройщики в Астане ежегодно снижают цену, заявил аким Астаны Асет Исекешев. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Столичные застройщики вместо того, чтобы сохранять конкуренцию, снижают каждый год цену. Мы их поддерживаем через подведение инфраструктуры, фактически субсидируя себестоимость. За последние три года средняя цена на столичном рынке первичного жилья снизилась в тенге с 355 до 325 тысяч тенге, или почти на 10%. Если брать в долларах, то почти в два раза. Более того, на рынке встречаются предложения со стоимостью 260-280 тысяч тенге за квадратный метр», - сказал аким в ходе отчётной встречи с населением.





По его словам, общему снижению цен на первичное жильё также способствует строительство доступного кредитного и арендного жилья. Цена на государственное жилье сегодня не превышает отметку 180 тысяч тенге за квадратный метр.

Асет Исекешев напомнил, что в этом году в Астане было введено в эксплуатацию рекордное число квадратных метров - 2,36 млн квадратных метров жилья. Это позволило обеспечить квартирами 1 062 семьи.