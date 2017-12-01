Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -10 °С
Алматы: 2 °С
USD 333.32 EUR 395.45
RUB 5.74 CNY 50.98
Новости
Вся лента >>>

О состоянии упавшей с высоты в цирке акробатки рассказали в горздраве Астаны

25 Декабря 2017 12:35 1797
Поделиться:
О состоянии упавшей с высоты в цирке акробатки рассказали в горздраве Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В управлении здравоохранения Астаны рассказали о состоянии артистки Столичного цирка, упавшей с высоты во время акробатического номера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе управления здравоохранения, она поступила в экстренном порядке 23 декабря 2017 года в 15.00 часов в городскую больницу № 2. В настоящее время находится в отделении травматологии.

«Диагноз - сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные закрытые переломы. Она получает медицинскую помощь в полном объеме в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Лечение получает консервативное, в оперативном лечении не нуждается. Состояние стабильное. Жалоб активных не предъявляет», - рассказали в управлении.

Ранее в пресс-службе цирка отметили, что по предварительной информации, у нее сломаны ноги. Позвоночник не пострадал. Помимо работы в цирке, артистка также помогала больным детям, выступая в роли больничного клоуна. Работает в цирке с 2005 года. 

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Астана, Здравоохранение, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Дамир Байманов

Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив