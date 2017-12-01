О состоянии упавшей с высоты в цирке акробатки рассказали в горздраве Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В управлении здравоохранения Астаны рассказали о состоянии артистки Столичного цирка, упавшей с высоты во время акробатического номера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе управления здравоохранения, она поступила в экстренном порядке 23 декабря 2017 года в 15.00 часов в городскую больницу № 2. В настоящее время находится в отделении травматологии.

«Диагноз - сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные закрытые переломы. Она получает медицинскую помощь в полном объеме в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Лечение получает консервативное, в оперативном лечении не нуждается. Состояние стабильное. Жалоб активных не предъявляет», - рассказали в управлении.

Ранее в пресс-службе цирка отметили, что по предварительной информации, у нее сломаны ноги. Позвоночник не пострадал. Помимо работы в цирке, артистка также помогала больным детям, выступая в роли больничного клоуна. Работает в цирке с 2005 года.