О состоянии раненого школьника рассказали врачи Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городской больнице №2 предоставили информацию о пациенте, поступившем 2 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Школьник был доставлен в приемное отделение больницы в экстренном порядке в 19:45 часов бригадой скорой медицинской помощи. Его привезли с диагнозом:«множественные непроникающие колото-резанные ранения грудной клетки справа и слева. Колото-резанная рана поясничной области слева и в обоих ягодичных областях».
«При поступлении пациенту оказана первичная медицинская помощь (...) В данный момент состояние пострадавшего школьника удовлетворительное», - говорится в сообщении Управления здравоохранения Астаны.
Напомним, 11-классника ранили на территории столичного Дворца школьников после дискотеки. Подозреваемый установлен и задержан. Проводится досудебное расследование.
Фото: ria.ru
- Хирург из Астаны проведет первую бесплатную операцию в апреле
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 4 марта
- Весенняя симфония в «Астана Опера»
- Мнение психолога: почему не уходит вес
- Асет Исекешев наградил спасших детей строителей
- Сколько средств планируют собрать в Фонде обязательного медстрахования
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана