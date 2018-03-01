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О состоянии раненого школьника рассказали врачи Астаны

3 Марта 2018 12:19 747
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О состоянии раненого школьника рассказали врачи Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В  городской больнице №2 предоставили информацию о пациенте, поступившем 2 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Школьник был доставлен в приемное отделение больницы в экстренном  порядке в 19:45 часов бригадой скорой медицинской помощи. Его привезли с диагнозом:«множественные непроникающие колото-резанные ранения грудной клетки справа и слева. Колото-резанная рана поясничной области слева и в обоих ягодичных областях».

«При поступлении пациенту оказана первичная медицинская помощь (...) В данный момент состояние пострадавшего школьника удовлетворительное», - говорится в сообщении Управления здравоохранения Астаны.

Напомним, 11-классника ранили на территории столичного Дворца школьников после дискотеки. Подозреваемый установлен и задержан. Проводится досудебное расследование.

Фото: ria.ru

 

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Ключевые слова: Астана, Здравоохранение,
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Автор:

Анеля Касымова

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