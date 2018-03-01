О состоянии раненого школьника рассказали врачи Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городской больнице №2 предоставили информацию о пациенте, поступившем 2 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Школьник был доставлен в приемное отделение больницы в экстренном порядке в 19:45 часов бригадой скорой медицинской помощи. Его привезли с диагнозом:«множественные непроникающие колото-резанные ранения грудной клетки справа и слева. Колото-резанная рана поясничной области слева и в обоих ягодичных областях».

«При поступлении пациенту оказана первичная медицинская помощь (...) В данный момент состояние пострадавшего школьника удовлетворительное», - говорится в сообщении Управления здравоохранения Астаны.



Напомним, 11-классника ранили на территории столичного Дворца школьников после дискотеки. Подозреваемый установлен и задержан. Проводится досудебное расследование.



Фото: ria.ru