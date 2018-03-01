О состоянии поступившей со следами побоев девочки рассказали врачи в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заведующий отделением нейрохирургии городской детской больницы №2 Ербол Козбагаров рассказал о состоянии 5-летней девочки, которая поступила в больницу со следами побоев и гемотомой в мозге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Девочка адекватная, в сознании, кушает, играет, температуры нет, отвечает на вопросы, с ней работают психологи. Синяки в стадии цветения, разные по времени получения, сейчас постепенно уходят», - сказал он на встрече с журналистами.

Он рассказал, что она поступила в больницу 1 марта.

«Доставлена по скорой медпомощи в сопровождении дяди с жалобами на головные боли, общемозговую симптоматику и синяки по всему телу. Ребенка осмотрели, провели компьютерную томографию головного мозга. Ребенок прооперирован в тот же день. В послеоперационный период ребенка состояние стабильное. Операция шла 1,5-2 часа», - сообщил Е.Козбагаров.



Он отметил, что врачи не могут определить, вследствие чего девочка получила травму. При этом, он сообщил, что навестить девочку периодически приходит ее дядя.



«Судебные эксперты осмотрели ребенка, дадут ответ (было ли насилие, прим. ред). Родственники говорят, что ребенок упал», - сказал Е.Козбагаров.



Напомним, 3 марта Куат Ахметжанов на странице Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан в Facebook опубликовал сообщение и фотографию из мессенджера WhatsApp о девочке, поступившей в городскую детскую больницу №2 с признаками побоев.

Судя по тексту, автором сообщения является женщина.

По сообщению медицинского учреждения Астаны, департаментом внутренних дел начато досудебное расследование. Обстоятельства выясняются.

Другие данные досудебного расследования согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат, сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.