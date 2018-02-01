О состоянии пострадавших узбекистанцев в Актюбинской области рассказали врачи
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром граждан Узбекистана, пострадавших в ДТП с автобусом в Актюбинской области, выписали из центральной больницы Хромтауского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам заместителя главврача Людмилы Волненко, вчера вечером к ним с различными травмами поступило всего 9 узбекистанцев, в том числе 3 женщины и 6 мужчин.
«У одного из них были травмы средней тяжести, у остальных было удовлетворительное состояние, ушибы. Но идти им было некуда, оставили у нас на ночь под наблюдение.
Одна женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она отказалась от госпитализации и уехала под расписку, ее травму можно лечить амбулаторно.
Остальные получили медицинскую помощь. Травмы незначительные - переломы ребра, перелом носа, ушибы. С утра мы всех выписали в удовлетворительном состоянии. Они уехали домой», - сказала Л. Волненко.
Как сообщалось, 25 февраля в 20 часов 40 минут автобус с 25 пассажирами опрокинулся на трассе «Самара-Шымкент» в Хромтауском районе Актюбинской области. 35-летний водитель автобуса марки «Мерседес», житель ЮКО, двигаясь со стороны города Актобе в направлении города Хромтау, не справился с рулевым управлением.
Начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.
Фото: salon-vladykina.ru
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