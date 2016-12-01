О состоянии пилота Су-27 рассказали военные медики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Майор Адильбек Искаков, катапультировавшийся в результате крушения истребителя близ Талдыкоргана, находится в военном госпитале.

«В настоящее время летчик Су-27 майор Адильбек Искаков находится в военном госпитале. По информации военных медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом нет», - говорится в официальном комментарии Минобороны Казахстана.

Как сообщалось ранее, комиссия Министерства обороны РК, прибывшая к месту авиационного инцидента, проводит расследование, также в расследовании принимают участие сотрудники Главной военной прокуратуры.

По данному факту Главной военной прокуратурой начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил полетов или подготовки к ним).



«Под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры С.А. Сырлыбаева создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона и Южного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан», - сообщили ранее в Главной военной прокуратуре.