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О слиянии Halyk bank и Казкома рассказала Умут Шаяхметова

20 Марта 2018 12:46 676
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О слиянии Halyk bank и Казкома рассказала Умут Шаяхметова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О сроках завершения объединения Halyk bank и Казкома рассказала на пресс-конференции председатель правления Halyk bank Умут Шаяхметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По ее словам, сейчас идет активный процесс объединения Halyk bank и Казком.

«Сейчас мы проводим огромную работу в двух банках. Она заключается в подготовке присоединения Казкома к Халыку. Мы ожидаем, что во втором полугодии мы завершим сделку. Сейчас принято решение по присоединению дочерних компаний - объединению «Казахинстрах» и «Казкоммерц-полис» и дочерних банков в России «Москоммерцбанка» и «НБК-Банка», - сказала Умут Шаяхметова.

Напомним, совет директоров Halyk bank в декабре прошлого года одобрил интеграцию с «Казкоммерцбанком» путем его присоединения. До того момента заявлялось, что это будут два отдельных института с одним держателем акций - Halyk group.

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Ключевые слова: Банки, Экономика,
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Автор:

Альберт Ахметов

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