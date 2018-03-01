О слиянии Halyk bank и Казкома рассказала Умут Шаяхметова
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О сроках завершения объединения Halyk bank и Казкома рассказала на пресс-конференции председатель правления Halyk bank Умут Шаяхметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По ее словам, сейчас идет активный процесс объединения Halyk bank и Казком.
«Сейчас мы проводим огромную работу в двух банках. Она заключается в подготовке присоединения Казкома к Халыку. Мы ожидаем, что во втором полугодии мы завершим сделку. Сейчас принято решение по присоединению дочерних компаний - объединению «Казахинстрах» и «Казкоммерц-полис» и дочерних банков в России «Москоммерцбанка» и «НБК-Банка», - сказала Умут Шаяхметова.
Напомним, совет директоров Halyk bank в декабре прошлого года одобрил интеграцию с «Казкоммерцбанком» путем его присоединения. До того момента заявлялось, что это будут два отдельных института с одним держателем акций - Halyk group.
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