О ситуации с дизтопливом во время посевной рассказали в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители министерств энергетики и сельского хозяйства рассказали о ситуации с дизельным топливом во время весенне-полевых работ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Минэнрего считают, что увеличивающийся спрос на дизтопливо не повлияет на цены на рынке.



«Мы цены на ГСМ не регулируем, соответственно, цены у нас формируются на уровне спроса и предложения. При этом на сегодня в нашем понимании весомых предпосылок для значительных колебаний цен не наблюдается», - сказал вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев в кулуарах заседания Правительства РК.

В рамках договоров во время весенне-полевых работ Минэнерго утвердило для ресурсодержателей отпускную цену на уровне 165 тысяч тенге за тонну или 130 тенге за литр с НПЗ. А с учетом доставки операторов средняя цена в регионах составит 146 тенге за литр, что на 13% дешевле рыночной (АЗС - 165 тенге за литр).

По подсчетам министерств, потребность аграриев в дизтопливе на весенне-полевые работы составляет 375 тысяч тонн.

«В настоящее время операторы областей практически завершили с ресурсодержателями процедур заключения договоров и оплаты мартовских объемов. В регионы отгружено более 50% дизтоплива», - сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

По его словам, проблемы с поставкой дизтоплива имеются в Алматинской области. Компания «Petroprox» не выполняет свои обязательства по объёму на 3,7 тысяч тонн на февраль и март.

«Есть договорённость с Минэнерго, ведутся переговоры с ресурсодержателем на предмет того, чтобы переместить эти сроки, и поддержать область другими объемами. Но время идёт, и мы посчитали нужным заострить вопрос на заседании Правительства и ускорить принятие решения», - добавил А.Евниев в кулуарах.

По данным Магзума Мирзагалиева, компания уверяет, что до конца марта поставит весь необходимый объём, а с апреля ресурсодержателя заменят.