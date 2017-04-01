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О разработке концепции «Киберщит Казахстана» доложили Главе государства

О разработке концепции «Киберщит Казахстана» доложили Главе государства
12 Апреля 2017 15:44 191

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбутом Атамкуловым. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Главе государства было доложено о текущей деятельности министерства, формировании государственного оборонного заказа, проводимой работе в сфере информационной безопасности и планах по дальнейшему развитию отрасли.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы качественной реализации поставленных перед ведомством задач по повышению уровня и технологической модернизации оборонной промышленности.

Б.Атамкулов проинформировал Президента Казахстана о процессе совершенствования существующего алгоритма формирования государственного оборонного заказа, а также разработке концепции «Киберщит Казахстана».

Кроме того, министр оборонной и аэрокосмической промышленности уведомил Главу государства о завершении в текущем году строительства уникального предприятия - сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане. Казахстанские специалисты при создании спутников будут задействованы в полном цикле работ - от проектирования до сборки и проведения испытаний.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.

 

 

Ключевые слова: Армия, Президент Казахстана,
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