О проблемах экспорта муки рассказали акиму Северо-Казахстанской области 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области в ходе рабочий поездки в Мамлютский район посетил ТОО «Мамлютский мукомольный комбинат», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Предприятие занимается производством и реализацией мукомольной продукции. Мельница функционирует в автоматическом режиме. В смене работает всего пять человек. На пульте прослеживается весь технологический процесс. В случае сбоя дается световой и звуковой сигнал. В прошлом году комбинат произвел свыше 18 тысяч тонн муки.





«Оборудование нам позволяет очистить зерно любого качества, которое поступает на элеватор. Для выпуска качественного продукта нужно: во-первых - оборудование, второй момент - это сырье, и надо иметь высококвалифицированные кадры. Все это у нас есть. Мы готовы выпускать продукцию самого высокого качества», - рассказал генеральный директор Анатолий Шрамко.

Комбинат производит муку первого и высшего сорта. Предприятие экспортоориентированное. Около 98% продукции отправляется в страны ближнего зарубежья. Однако директор компании говорит, что экспорт сокращается.



«Есть проблема с рынком сбыта, резко сокращается экспортное направление. Если раньше отправляли в страны Средней Азии, то сейчас они развивают свое производство, ставят свои мельницы. У нас остался Афганистан. Нам, казахстанским производителям, по этому направлению приходится конкурировать. Требуется в этом вопросе поддержка со стороны государства», - сказал Анатолий Шрамко.

Кумар Аксакалов уверен, что условия конкуренции лучше всего способствуют развитию предприятий. У региона большой экспортный потенциал. Пока перерабатывающие предприятия региона загружены не на полную мощность.





«Рынок - это всегда борьба. Кто производит лучшую, конкурентоспособную продукцию, тот и выживает. Владельцы предприятий должны работать над усовершенствованием процессов. Конкуренция - хорошие условия для развития. Переработка и экспорт - резерв, потенциал над которым надо работать», - сказал аким СКО.

Глава региона подчеркнул, что область перерабатывает и экспортирует недостаточное количество продукции. В прошлом году по сельхознаправлению переработано всего около 10% зерна, 49% молока, 20% мяса от произведенного объема.





«Понятно, что добиться 100% переработки сложно. Но нужно стремиться, чтобы продукцию, которую мы произвели, максимально перерабатывали. И экспорт для нас очень важен. Около 3% продукции всего экспортируем», - подчеркнул Кумар Аксакалов.

В ходе рабочей поездки в Мамлютский район аким СКО также встретился с руководителями агроформирований.