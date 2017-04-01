О пробках на улицах Астаны предупредили водителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтом дорог жителей столицы предупреждают о перекрытии некоторых участков, что приведет к заторам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Транспортные задержки, естественно, будут, но все зависит в основном от водительского состава. Водители должны, изучив схему (ремонта дорог - прим. авт.) принимать решение, как лучше двигаться», - сказал заместитель начальника управления административной полиции ДВД Астаны Елжан Чупеков в ходе пресс-конференции.

Для удобства водителей за 1-2 квартала до перекрытых участков в пяти точках города будут вывешены щиты размером 2х2 метра. На щитах будут предложены схемы объездов, а также сроки проведения работ. Вместе с этим для регулирования транспортных потоков будет оптимизирована работа светофоров.

Акимат Астаны обещает основные ремонтные работы производить в выходные и праздничные дни.

Список ремонтируемых дорог был опубликован ранее.

В общем в первом полугодии средним ремонтом планируется охватить 42 улицы протяжённостью 39 км (15 магистральных и 27 улиц районного значения), а также отремонтировать 30 тысяч квадратных метров тротуаров. На проведение среднего ремонта предусмотрено 6,6 млрд тенге. Работы начнутся в ночь с 14 на 15 апреля и продолжатся до 1 июня.