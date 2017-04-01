О популярных книгах рассказали участники международной выставки в Алматы 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит IX Международная книжная и полиграфическая выставка «По Великому Шелковому пути 2017», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятии собрались представители ведущих издательств, полиграфических предприятий и центральных библиотек более 7 стран. Также, несмотря на эпоху интернета и цифровых технологий, на выставке представлен ряд динамично развивающихся компаний, предоставляющих полиграфические услуги.



«Качественная полиграфическая продукция всегда будет в цене, и мы чувствуем, что она сейчас актуальна в мире. У нас самый большой оборот- детские книги. Мы создаем их в формате 3D, книжек с окошками. Популярны линейки религиозной литературы, арт-изданий с переплетом ручной работы. Читателя сейчас интересует яркость, книга должна притягивать его взгляд. Как бы ни были развиты компьютерные технологии, человеку всегда приятно брать в руки красиво оформленную книгу с теснением на переплете, с эффектами»,- рассказывает представитель одной из крупных украинских полиграфических компаний «Типография WPS».







Издатели отмечают, что сейчас заметно выросла ценность книжной продукции, поэтому каждый издатель стремится получить сертификаты качества.



«Сертификаты заработать очень непросто. Приходится постоянно подтверждать качество бумаги, безопасность краски. Это оставляет на мировом рынке только самых лучших»,- рассказывают в «Типографии WPS».



Среди высоких гостей- директор Международного центра ISSN Гаэль Беке. Организация находится в ведении ЮНЕСКО, офис расположен в Париже.







«Мы работаем в сфере международной деятельности издателей. Благодаря Национальной библиотеке Казахстана в течение трех дней был проведено совещание с делегатами стран СНГ и Центральной Азии на тему классификации серийных изданий. Мы видим, что в последнее время книгоиздательство в Казахстане развивается достаточно динамично, и мы рады оказывать любую информационную и техническую поддержку»,- сказала Гаэль Беке.



В экспозиции выставки представлена художественная, учебная, техническая, научно-популярная, детская литературы; издательские решения - печать, допечатная подготовка; электронное книгоиздание, периодические издания, полиграфические услуги и материалы, печатная графика.







Разработана детская программа, включающая детское творчество, литературные игры, загадки, чтение стихотворений и др. Состоятся встречи с писателями, поэтами, драматургами и режиссерами- Олжасом Сулейменовым, Ролланом Сейсенбаевым, Мухтаром Шахановым, Ермеком Турсуновым, Кариной Сарсеновой.