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О погоде в Казахстане в марте рассказали синоптики

1 Марта 2018 16:48 562
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О погоде в Казахстане в марте рассказали синоптики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» подготовил прогноз погоды в Казахстане на март, передает МИА «Казинформ».

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«Весна на юге Казахстана наступает уверенно, а на севере зима совсем не спешит расставаться с казахстанцами. В начале и в конце первой декады с вторжением холодного антициклона с районов Европейской территории России почти на всей территории Казахстана существенно похолодает», - говорится в сообщении.
По информации синоптиков, с прохождением фронтальных разделов в отдельных районах республики ожидаются осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке возможны сильные осадки. Температура воздуха понизится в северной половине страны ночью до 20-28 мороза, днем до 10-18 мороза, в южной половине - ночью до 0-8 мороза, днем до 0-5 тепла.

В середине первой декады с выходом южного циклона на большей части страны ожидаются осадки, преимущественно снег, местами сильные и повышение температуры воздуха.

Так в течение месяца весеннее тепло не раз еще будет сменяться возвратами холодов, которые ожидаются в середине второй, в начале и конце третьей декады.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса, лишь в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, на большей части Костанайской и на севере Актюбинской - около нормы.

Месячное количество осадков предполагается около нормы в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, на большей части Карагандинской и на юге Актюбинской области, больше нормы - В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Месячный прогноз носит консультативный характер, с вероятностью 60-65%, который будет корректироваться прогнозами на 7 и 3 суток, отметили в РГП «Казгидромет».

 

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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