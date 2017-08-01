О планах сохранения петроглифов Малайсары рассказали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматинской области прокомментировали дальнейшую судьбу малайсарийнских петроглифов. По словам руководителя управления культуры, архивов и документации Алматинской области Акан Абдуалиев петроглифы в урочище Каракеспе Алматинской области находятся под охраной районного акимата.

«Последний раз камни из этой местности увозились 30 лет назад. Сегодня туда грузовая техника не заезжает. Так как земля, где расположены петроглифы, сейчас находится в частной собственности. Нами принимаются меры по сохранению данной местности. В первую очередь ведутся переговоры с владельцем земельного участка. В рамках программ «Рухани жаңғыру» и «Туған жер» мы намерены совестно с институтом археологии провести исследования петроглифов. Тем не менее, сказать, что сейчас эта территория не охраняется, будет неправильным. Районный акимат и полицейские ведут дежурство в местности, предотвращают въезд грузовых машин в урочище. Проведена профилактическая беседа с местными жителями и аксакалами», - отметил Абдуалиев.





Как нам стало известно, руководством области рассматривается вопрос о возврате земли в государственную собственность.

Напомним, журналист Кайрат Балтабай на своей странице в Facebook понял вопрос о разрушении древних скал с петроглифами в Алматинской области.