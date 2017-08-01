О новых фактах истории Южного Казахстана рассказал ученый Абсаттар Дербисали

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с известным востоковедом, религиоведом Абсаттаром кажы Дербисали. В ходе встречи стороны обсудили программную статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также ряд вопросов, связанных с историей, культурой и литературой Южного региона, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Абсаттар кажы Дербисали ознакомил главу региона с проводимыми исследованиями в области духовенства, а также с рядом произведений, которые имеют отношения к Южно-Казахстанской области. На встрече аким области подчеркнул, что работа ученого имеет большое значения для будущего поколения.

Также в ходе встречи известный востоковед сообщил, что согласно его исследованиям, Ходжа Ахмет Яссауи - не первый ученый из Туркестана, так как ранее здесь проживал еще один видный ученый - Абдулла Али Яссауи, который как он предполагает умер в 1094 году. Кроме того, в индийском городе Кашмире ему удалось отыскать 5-6 потомков Ходжа Ахмета Яссауи. В столице Испании, в городе Мадриде, ему удалось обнаружить один из трактатов Яссауи и получить копию трудов известных ученых - Низамуддина аз Сайрами, Абдурахмана аз Сайрами и Сайфуддина аз Сайрами, родившихся в Сайрамском районе. По словам ученого, эти сведения представляют ценность для будущих поколений.

Ознакомившись с трудами писателя, направленных на пополнение духовного богатства нации, глава региона поручил ответственным руководителям опубликовать материалы на страницах местных и частных изданий. В свою очередь, Абсаттар кажы Дербисали отметил, что данный шаг является хорошим началом для реализации поставленных задач в программной статье Главы государства.

Наряду с этим, Абсаттар кажы Дербисали встретился с активной молодежью области, и они обменялись мнениями по актуальным вопросам культурной и духовной жизни региона.