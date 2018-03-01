О льготном жилье для молодежи рассказал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бауыржан Байбек рассказал, как новые социальные инициативы Президента будут реализованы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на встрече с активом города аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал о предстоящей в мегаполисе работе по реализации масштабных социальных проектов Главы государства.



Он отметил, что население мегаполиса ежегодно растет, поэтому строительство доступного жилья выступает одним из приоритетов городских властей. В 2017 году темпы строительства жилья выросли в 4 раза, а каждый третий очередник в Алматы получил квартиру. Построено 1,9 млн. кв. м жилья или 16,5 тыс новых квартир. Вместе с тем, в ближайшее время будет построено еще почти 1,5 млн квадратных метров жилья или более 17 тысяч квартир. Кроме того, в рамках специально разработанной жилищной программы для молодежи «Алматы жастары» из местного бюджета в этом году выделят 2 млрд тенге. Участвующие в программе молодые семьи без первоначального взноса могут взять жилищный кредит по 5% ставке.

По словам главы города, сегодня в Алматы свыше 50 тысяч студентов нуждаются в общежитиях. В этой связи в прошлом году было построено 4 общежития на 2 тысячи мест, а до 2020 года запланировано строительство еще 20 общежитий.

Вместе с тем, сегодня в мегаполисе свыше 27 тыс молодых людей получают бесплатное образование в колледжах. По поручению Елбасы с 2016 года ежегодно за счет бюджета почти в 2,5 раза снижена стоимость оплаты в детских садах. Ежемесячно жилищную помощь на компенсацию коммунальных услуг получают более 2 тыс горожан. Кроме того, акиматом субсидируются и тарифы на коммунальные услуги.

По словам акима, проводимая Главой государства модернизация страны имеет комплексный, целостный характер, охватывает все сферы. Ведется активная работа по экономической модернизации и цифровизации страны. В свою очередь программа «Рухани жаңғыру» запустила процесс духовной модернизации и обновления национального сознания на принципах открытости, прагматизма, культа знаний, конкурентоспособности.



«Как и всегда, проекты Елбасы - это рациональная, четко просчитанная и подкрепленная необходимыми ресурсами программа действий по дальнейшему росту благосостояния населения. Пять социальных инициатив - это яркое свидетельство того, что во главе угла политики нашего Президента всегда находится забота о человеке. Наша задача - организовать незамедлительную работу по выполнению данных поручений, чтобы каждый алматинец почувствовал положительные результаты масштабных социальных проектов. Все ресурсы для этого у нас есть», - отметил Бауыржан Байбек.