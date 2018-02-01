О кредитах для бизнеса высказался Маулен Ашимбаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О необходимости создать условия для того, чтобы предприниматели получали кредит с низкой процентной ставкой, говорил первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев на встрече с предпринимателями во время своего визита в Алматы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Маулен Ашимбаев заявил, что партия будет оказывать максимальную поддержку малым и средним предприятиям.

«Роль малого и среднего бизнеса в Алматы велика. Акимат проводит большую работу. Наша партия также отслеживает. Тем не менее, есть нерешенная проблема предпринимателей. На сегодняшнем заседании предприниматели подняли вопрос доступности кредита. Известно, что предприниматели получат кредит в размере 20%. Чтобы регулировать это, правительство проводит политику финансирования процентных ставок в малом и среднем бизнесе. Благодаря этому некоторые предприниматели получают низкую процентную ставку. Это субсидируемая правительством сумма. Однако нам нужно подумать, как обеспечить экономику ситуацией, когда наши бизнесмены могут получить низкую процентную ставку без вливаний со стороны государства. Мы обсудим вопросы с экспертами, экономистами. Самая большая проблема во всем бизнесе - доступность кредита », - сказал Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса является одним из основных приоритетов партии.

«Президент поручил увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП на 50% к 2050 году. В качестве основного сторонника политики президента партия НДП «Нур Отан» должна активно участвовать в реализации этой задачи. Поддержка предпринимателей и защита их интересов - одна из главных задач нашей партии », - отметил он

Маулен Ашимбаев также добавил, что укрепит работу экспертного института в политической сфере для анализа социальных проблем, стоящих перед партией.