О ком вспоминают актюбинцы в День благодарности

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинцы с утра поздравляют друг друга в соцсетях с Днем благодарности. В ходе опроса на улицах Актобе мы узнали, о чем думают горожане в этот весенний праздник и кто самый близкий и дорогой человек для каждого из опрошенных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Продавец фруктов Жанат призналась, что в первую очередь она благодарна маме, которая ее родила и вырастила. С утра она получила много смс от друзей и родных, но самыми приятными словами были слова мамы.

«Мама позвонила мне и сказала, что рада, что у нее есть такая дочь, как я. Мне было очень приятно. Я тоже поблагодарила маму. Я благодарна за этот светлый и весенний праздник, благодарна родным и близким за то, что они есть в моей жизни», - говорит Жанат.





84-летний Бахытжан Кысымбетов пожелал всем казахстанцам долгих лет жизни, счастья, и дал напутствие полицейским работать честно, как он.

«Я почти всю жизнь проработал в органах, в ОБХС, был майором. Считаю, что всем нужно трудиться честно, быть неподкупными. Сейчас за свой труд и благодаря государству я получаю пенсию в 140 тысяч тенге, очень доволен», - говорит он.

Очень хорошим праздником День благодарения считает актюбинка Жанар Дуйсекенова.

«В рутине жизни мы часто забывает говорить спасибо людям, которым мы благодарны. Это очень хороший праздник. Сегодня я сказала своему парикмахеру спасибо, а она спрашивает, за что спасибо? Я говорю - за ваш труд, что вы создаете красоту. Она глубоко задумалась. Я ассоциирую благодарность с казахским словом «шүкір», что означает спасибо богу за то, что есть. Спасибо Богу за то, что я родилась здоровой. Некоторые люди не могут ходить, у некоторых нет семьи. Говорю спасибо друзьям, что они есть, некоторые не осознают, что у них есть на самом деле. В жизни часто нет возможности остановиться и осознать, для чего мы созданы в жизни», - считает она.





Благодарность Президенту, Правительству и акиму выразила пенсионерка Екатерина Ильина.

«Я благодарна за мирное небо над головой, за стабильность и спокойствие в стране. Желаю всем благополучия, любви и здоровья!» - сказала она.

За неравнодушие казахстанцев, помогающих другим в трудных жизненных ситуациях, поблагодарила актюбинка Альмира Бисекенова.

«Благодарю государство за возможность учиться, трудиться и развиваться. Благодарю своих родителей за жизнь и воспитание! Спасибо каждому за активную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в особой заботе. В нашем регионе немало актюбинцев, неравнодушных к чужому горю и беде, но они не афишируют свои хорошие поступки», - отметила она.





21-летняя Оксана поблагодарила свою любимую бабушку.

«Бабушка - самый большой для меня авторитет. Она воспитывала нас с сестрой. Она повлияла на то, что я стала такой серьезной и что я сейчас работаю. Я желаю в этот день долгих лет жизни моей бабушке, пусть не болеет, я мечтаю переехать жить к ней. Желаю, чтобы моя племянница родилась благополучно», - сказала Оксана.





В целом актюбинцы отметили, что День благодарности - хороший повод для того, чтобы остановиться в череде будних дней, вспомнить и поблагодарить самых важных людей в их жизни - маму, бабушку, страну, Президента, Правительство и даже парикмахера.