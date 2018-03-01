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О качестве воздуха в городах Казахстана рассказали синоптики

8 Марта 2018 07:00 465
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О качестве воздуха в городах Казахстана рассказали синоптики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в четверг, 8 марта, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере нескольких городов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Так, по информации РГП «Казгидромет», в Алматы, Таразе, Шымкенте неблагоприятные метеоусловия (НМУ) будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В Актау, Актобе, Астане, Атырау, Караганде, Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Уральске, Усть-Каменогорске ожидается рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере.

НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Фото: legkopolezno.ru

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Ключевые слова: Казгидромет, Экология,
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Автор:

Гульмира Байзакова

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