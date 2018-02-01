О качестве воздуха в городах Казахстана рассказали синоптики
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в среду, 28 февраля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 4 городов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Так, по информации РГП «Казгидромет», в Актау, Актобе, Алматы, Атырау неблагоприятные метеоусловия (НМУ) будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
В Караганде, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте ожидается рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере.
НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Фото: fyi.uwex.edu
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