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О качестве воздуха в городах Казахстана рассказали синоптики

28 Февраля 2018 07:19 345
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О качестве воздуха в городах Казахстана рассказали синоптики

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в среду, 28 февраля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 4 городов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Так, по информации РГП «Казгидромет», в Актау, Актобе, Алматы, Атырау неблагоприятные метеоусловия (НМУ) будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В Караганде, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте ожидается рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере.

НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Фото: fyi.uwex.edu

 

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Ключевые слова: Экология, Казгидромет,
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Автор:

Гульмира Байзакова

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