Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -18 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.39 EUR 395.77
RUB 5.68 CNY 50.81
Скачать

О дефиците детских врачей заявили в Алматы

2 Марта 2018 19:23 459
Поделиться:
О дефиците детских врачей заявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ощущается нехватка узкопрофильных педиатрических специалистов. Об этом сказала директор Научного центра педиатрии и детской хирургии в Алматы Риза Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

47 млрд тенге достигла сумма платежей в Фонд соцмедстрахования
Рост кожных заболеваний отмечается в Кызылординской области Первый негосударственный наркоцентр открыли в Костанае

«Одна из важных задач - это подготовка кадров. На сегодня есть определенный дефицит узкопрофильных педиатрических специалистов.
Остро ощущается нехватка реаниматологов, неонатологов, а также онкологов - гематологов во многих регионах республики. Остро стоит вопрос улучшения качества подготовки специалистов», - сказала Р. Боранбаева на конференции для докторантов, магистрантов и резидентов на тему «Актуальные вопросы современной педиатрии и детской хирургии».


О дефиците детских врачей заявили в Алматы

По словам директора центра, дефицит специалистов образовался из-за падения престижа профессии.

«Престиж специальности сильно упал. Работа сложная и связана не только с лечением маленьких пациентов, но психологической работой с их родителями. Здесь профессию нужно любить и иметь призвание. Многие будущие доктора не очень хотят идти в педиатрию. Сложно сказать, связано ли это и с низкой заработной платной. Остро ощущается дефицит врачей в селах», - добавила она.


О дефиците детских врачей заявили в Алматы

В Казахстане существуют два центра по лечению онкологических заболеваний у детей, где занимаются ранней диагностикой заболеваний рака.

Сейчас самый страшный онкологический диагноз - лейкоз в 60-70% можно излечить. Каких-то 25 лет назад дети с лейкозом умирали сразу. Есть злокачественные опухоли, как опухоли головного мозга - не сложно поддаются лечению. О стопроцентности лечения говорить сложно, но успехи есть», - заключила директор Научного центра педиатрии и детской хирургии в Алматы.


О дефиците детских врачей заявили в Алматы

В центре также проводится трансплантация костного мозга. В 2017 году пересадку костного мозга провели 49 малышам. За последние пять лет - 107 детям.

О дефиците детских врачей заявили в Алматы 

Фото А. Павский

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Алматы,
Поделиться:

Автор:

Майя Тенизбаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив