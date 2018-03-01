О чем отчитывался Асет Исекешев перед астанчанами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 февраля аким Астаны Асет Исекешев провел отчетную встречу с населением. Градоначальник рассказал о том, какую работу провели власти столицы в прошлом году и что планируют сделать в этом. Также он ответил на вопросы и жалобы горожан. МИА «Казинформ» предлагает обзор важных и ярких моментов встречи.

Будущее Астаны до 2020 года

Аким города начал с того, что объявил о принятии программы развития Астаны до 2020 года. По ней планируется улучшить качество услуг в сферах образования, здравоохранения, общественного транспорта, а также повысить уровень экологии, безопасности, жилищных условий с учетом постоянного роста населения.

«Наша задача - создать все необходимые условия для роста доходов каждого жителя, то есть дать каждому возможность заработка либо открытия собственного бизнеса (...) И, естественно, для каждого из них, в первую очередь, встает вопрос наличия собственного жилья, без чего ни о каком повышении качества жизни не может быть и речи», - сказал А. Исекешев.

Жилье и цены

В 2017 году было введено 2,36 миллионов квадратных метров жилья. Новые квартиры появились у одной тысячи семей. Помимо этого в новые квартиры переехали больше 1,7 тысячи семей из 111 аварийных домов. В то же время ежегодно, чтобы сохранить конкуренцию, столичным застройщикам приходится каждый год снижать цены.

«За последние три года средняя цена на столичном рынке первичного жилья снизилась с 355,5 до 324,1 тысячи тенге за квадратный метр, или на 9%. Более того, на рынке встречаются предложения со стоимостью 260-280 тысяч тенге за квадратный метр (...) Цена на государственное жилье сегодня не превышает отметку 180 тысяч тенге за квадратный метр», - отметил аким.

Блокчейн и покупка недвижимости

Акимат предлагает применять технологии блокчейн в реестре недвижимости. Блокчейн позволит оформлять сделки купли-продажи без нотариусов. С ним невозможно будет купить незаконное жилье, не будет «черных» и «белых» риэлторов, потому что все данные будут храниться в электронном формате без возможности редактирования.

Новые школы

В этом году будет построено шесть школ на 7 тысяч мест. В том числе на месте аварийной школы №20, на пересечении улиц Абая-Бигельдинова (это позволит разгрузить школы №56, №60, №35 и №1). Две школы строятся в районе ЭКСПО, они разгрузят близлежащие №74, №75 и №84 школы. Еще одна школа откроется по улице Нажимеденова близ ЖК Хайвил. В целом в ближайшие три года планируется построить 27 школ и 10 пристроек, в том числе пристройки в жилых массивах Промышленный, Пригородный, Коктал 1,2.

Дороги в больницы и школы

По результатам ежедневного обхода власти города приняли ряд решений. Так, в столице установят еще 150 «теплых» остановок близ школ и больниц, к 13 организациям образования подведут дополнительное уличное освещение. Также будут обустраивать подъездные пути и тротуары, ликвидировать все пешеходные переходы на магистральных улицах. «Именно на этих улицах происходят большое количество аварий. Там мы поставим умные светофоры, которые будут интегрировать со всеми остальными. На небольших улицах пешеходные переходы останутся, они будут оснащены специальными знаками», - сообщил Асет Исекешев.

Газификация Астаны

До конца 2018 года в Астане планируется запуск второй регазификационной станции «Тельмана» с охватом частного сектора жилых массивов Пригородный, Тельмана и международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

На сегодня действует регазификационная станция по проспекту Туран. С нее подается привозной сжиженный природный газ «Назарбаев Университету», Космическому центру и Академии Министерства обороны. В этом году к станции планируется подключить крупные строительные объекты «Алау», «Астана Арена».

Питьевая вода и экономия

В ходе встречи Асет Исекешев призвал горожан рационально подходить к использованию питьевой воды. За последние 10 лет объем потребляемой воды увеличился на 50%. «Только 20% автомоек обеспечены оборудованным водоснабжением, частный сектор - 20%. Мы будем принимать достаточно жесткие меры, потому что нам всем нужно экономить воду. Не секрет, что часто питьевая вода используется для мытья машин, полива газонов и других целей, поэтому стимулирующие меры будут приниматься», - заявил аким.

Другой подход к сбору мусора

На улучшение системы переработки отходов в этом году акимат планирует привлечь более 5 миллиардов тенге. Твердые бытовые отходы будут собирать раздельно: «сухие» (вторичное сырье) и «мокрые» (пищевые отходы). Ожидается, что органические отходы будут использоваться для производства «зеленой» энергии.

Образование для лучших медиков

В столице планируется обучить около 8 тысяч медицинских работников в Школе медицины Назарбаев Университета. 105 лучших специалистов поедут перенимать передовой опыт в ведущих клиниках Южной Кореи, Израиля, России, Финляндии и Германии.

Парки и сады

Летом в столице откроется Ботанический сад. Там уже высажено более 24 тысяч деревьев и 12 тысяч кустарников, создан искусственный водоем. Построены свыше 42 тысяч квадратных метров велодорожек, 23 тысячи - беговых дорожек, более 86 тысяч - дорожек из брусчатки.

К июлю завершится строительство первой очереди Линейного парка - в городе впервые появятся вишневая, яблоневая, дубовая и рябиновая аллеи.

Также будут обустраиваться 9 скверов и бульваров - в старой части города на местах снесенного аварийно-ветхого жилья. Они будут оборудованы спортивными площадками.

Сейчас в столице 10 парков, 4 бульвара и 95 скверов, в городе насчитывается 714 тысяч деревьев, еще 2,1 миллион сеянцев посажено вокруг города в рамках «Зеленого пояса столицы».

Помощник для астанчан «iKomek»

На встрече Асет Исекешев объявил об усовершенствовании системы по обработке жалоб и обращений. Теперь обратную связь будет помогать налаживать городской центр мониторинга и оперативного реагирования «iKomek». Служба охватывает все виды коммуникаций: стационарные телефоны 109, группы в Facebook и чат-боты в Telegram, проведение мониторинга социальных сетей, электронной почты, мобильного приложения Smart Astana.

Он отметил, что в прошлом году по обращениям астанчан запущен автобусный маршрут № 4, в жилых массивах «Промышленный» и «Железнодорожный» отремонтированы и расширены две семейно-врачебные амбулатории, в микрорайоне «Жагалау» установлены закрытые остановки и запущен автобус №7.

Город, удобный для инвалидов

В Астане насчитывается более 23 тысяч людей с особыми потребностями. На сегодня из 1106 паспортизированных объектов адаптировано 72,3%. Новые автобусы (742 ед.) оснащены пандусами. Особые медицинские условия созданы в Центре социального обслуживания «Шарапат», работает дневное отделение, включающее медицинское обслуживание, бассейн, массаж, досуговую деятельность.

«Хотелось бы отметить владельцев сети аптек «Гиппократ», холдинга «Цесна», сети столовых «Тайказан», они согласились адаптировать свои объекты. «Господдержка осуществляется с учетом интересов не только граждан с особыми потребностями, но и членов их семей. В центре социальной адаптации «Нұрлы жүрек» действуют дневные отделения для взрослых и детей с особыми потребностями. Их родственники тем самым имеют возможность работать и заниматься собственными делами», - сказал А.Исекешев.

Преступность и безопасность

По итогам 2017 года преступность в столице снизилась на 20%. По программе «Безопасный двор» было установлено 500 видеокамер, свыше 3 тысяч за счет ГЧП и средств КСК и жителей. С их помощью во дворах выявлено более 2 тысяч административных правонарушений, по камерам в подъездах зафиксировано более 1800 нарушений. Кроме того, 850 горожан добровольно помогают полицейским на постоянной основе. Система видеонаблюдения «Сергек» на дорогах позволила сократить число ДТП на 18%.

Акимат приглашает на работу людей с «горящими глазами»

В городских структурах на сегодня имеется более 800 вакансий, в самих акиматах - 80. «Мы открыты. Без всякого «телефонного права» - приходите. Мы берем всех людей с «горящими» глазами, патриотов, которые готовы работать», - отметил А.Исекешев.

Он отметил, что госорган полностью пересматривает работу и решил действовать по принципу «Начни изменения с себя». Для более эффективной работы в акимате избавились от структур, которые выполняли одинаковые функции. Их число сократилось с 30 до 21. Также создан единый орган по контролю за архитектурно-строительной деятельностью, земельной, жилищной, трудовой инспекции.

Обещания Асета Исекешева

Выслушав жалобы и просьбы горожан, Асет Исекешев поручил ускорить принятие решение по внедрению бесплатного проезда в автобусах для опекунов детей-инвалидов. Одной из жительниц дома по улице К.Байсеитовой, аким пообещал взять на контроль ремонт крыши, которую снесло метелью 11 января. Также он ответил на вопросы обманутых дольщиков «Азбуки жилья». «По «Азбуке жилья» - идет разработка финансово-технического аудита. Мы надеемся, что в течение месяца-двух эта работа завершится, и будет принято решение», - объяснил аким.