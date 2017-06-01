О чем говорили Президенты Казахстана и Грузии в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подвел итоги переговоров с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Акорде в рамках его официального визита в РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть сейчас возможность сделать также, как и Казахстан, Грузию транзитным государством в связи с развитием Шёлкового пути «Один пояс - один путь» - через Казахстан и Грузию в Европу - выход на Чёрное море. И транспортные коридоры по газу и нефти, которые проходят через Кавказ, Грузию. В связи с этим мы говорили о важности для Казахстана Батумского терминала и Батумского порта. Обсудили вопросы, чтобы проблемы, которые есть, решить. Если по тарифам министерства договорятся, этот путь может стать самым выгодным как для Китая, Казахстана, так и для Грузии, поднимает транзитные возможности нашей страны», - сказал Глава государства в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Нурсултан Назарбаев отметил традиционную торговлю с Грузией пищевой, винной продукцией, овощами и фруктами, которые необходимы особенно Западному Казахстану. Это направление будет развиваться и дальше.

Президент Казахстана подчеркнул, что исторически добрые отношения между странами остаются стабильными.

«С Президентом Грузии у нас состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам. У двух стран одинаковый взгляд на развитие ситуации в мире и на его оценку», - добавил Президент РК.

Стороны также договорились продолжать укреплять культурные, гуманитарные связи. Президенты говорили об обмене студентами.

«В целом, я считаю, визит Президента Грузии в Казахстан своевременный, необходимый, даст добрый толчок для того, чтобы наши правительства конкретно поработали по важным вопросам двусторонних отношений», - заключил Нурсултан Назарбаев.