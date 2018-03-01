Нуртас Адамбай: Келинка Сабина вернется на экран в другом амплуа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный режиссер, продюсер, сценарист, актер и экс-квнщик в одном лице Нуртас Адамбай рассказал о планах на этот год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в этом году поставили перед собой задачу снять 4 фильма. Все из них будут комедийного плана, несущие позитив, вдохновение, чего сейчас не хватает в нашем кинематографе и в нашей жизни», - рассказал Нуртас Адамбай на премьере своей новой комедии «Я - жених», вышедшей в казахстанский прокат 1 марта.



По сюжету молодой парень по имени Тимур соглашается помочь своей коллеге Алие, выдав себя за ее жениха, так как настоящий жених девушки, Самат, не смог прилететь, чтобы познакомиться с ее родителями. Добродушный Тимур даже и не подозревал, в какую историю он вляпался. Главные роли играют сам Нуртас Адамбай и его экс-коллега по КВН Гульнара Сильбаева







«Я всегда относился к нашим фильмам не просто как к какому-то видео со звуком. Я отношусь ко всем героям, которых я придумал, как к своим детям, каждый персонаж для меня важен. В фильме «Я - жених» где-то были отголоски из фильма «Побег из аула. Операция махаббат», это получилось ненамеренно, само по себе. Задача была - сделать легкое, положительное, светлое кино. Потому что две предыдущие наши работы были в жанре драмы. Это «Тараз», который был в прокате, и «Лифт», который мы никак не можем выпустить ввиду того, что мы хотим доработать эту картину. Она у нас готовая, но мы видим, что можно лучше раскрыть героев, персонажей, поэтому мы решили «Лифт» оставить на сентябрь этого года, чтобы успеть усилить этот фильм, сделать его таким, чтобы зрителю он обязательно пришелся по вкусу», - рассказал Нуртас.

Фильм «Я - жених снят за 14 дней, бюджет картины около 50 млн тенге. Сразу после выхода в прокат картины съемочная команда приступает к съемкам двух новых фильмов.

«В данное время проводим кастинг сразу на два фильма, в конце марта стартуют съемки комедии «Кудалар», по их завершении даем себе неделю отдыха и переходим к съемкам комедии «Аким». Мы сейчас параллельно проводим два кастинга, почти всех исполнителей ролей уже выбрали. Санжар Мадиев сыграет главную роль в фильме «Аким», я ему давно обещал. В «Кудалар» я снова сыграю одну из главных ролей. Обрадую зрителей, которым нравится мой образ в «Келинке Сабине» - в фильме «Кудалар» я сыграю взрослую женщину-кудаги, а ее мужа сыграет замечательный актер Жан Избасар. Это история про астанинскую семью, которая узнает о том, что их дочь выбрала себе жениха из Шымкента. Он основан на разнице менталитетов, показаны две семьи - шымкентская и астанинская. Комично будут отыгрываться роли. Мы очень много сил вкладываем в этот фильм - грех не сыграть на этом противостоянии. Мы уверены, что казахстанцам понравится такое, это реальные ситуации из жизни, никому не в обиду»,- говорит Нуртас Адамбай.







Главное для Адамбая - доставить своими киноработами зрителю удовольствие.

«Реакция зрителя для нас на первом месте. А то, как это делалось, это все очень второстепенно. Когда знаешь, что нужен хороший качественный продукт, относишься ко всему объективно. Мне повезло, что я во время съемок могу заметить, где плохо играю, исправить это в следующих дублях. Я во всех своих картинах вижу каждый минус, где-то провисания, но мы стараемся делать каждый последующий продукт еще более качественным, основываясь на ошибках предыдущего проекта. Конструктивную критику воспринимаю с благодарностью. Хорошая критика - бесплатный совет, а это очень ценно. Поэтому на съемочной площадке мы все можем предлагать шутки, все принимают самое активное участие в том, чтобы сделать проект как можно лучше»,- добавил Нуртас Адамбай.