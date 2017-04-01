Нурсултан Назарбаев: За вступление в ИГ казахстанцев будут лишать гражданства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в группировку «Исламское государство». Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24» рассказал Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает МИА «Казинформ».

«Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера. От Казахстана в «Исламском государстве» сейчас человек 500-600, от стран бывшего Советского Союза - до пяти тысяч, а может, и больше», - сказал Глава государства.

По его словам, в первую очередь, нужно принимать такие меры, чтобы люди не вступали в ряды террористов.



«Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ, но это не дало результатов. Поэтому было принято решение закрыть им путь домой», - рассказал Нурсултан Назарбаев.