Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Владимиру Путину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связис с гибелью людей при крушении Ан-26 в Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известия о трагической гибели людей в результате крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.