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Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Владимиру Путину

7 Марта 2018 11:25 829
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Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Владимиру Путину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связис с гибелью людей при крушении Ан-26 в Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

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Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известия о трагической гибели людей в результате крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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