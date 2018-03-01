Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Владимиру Путину
7 Марта 2018 11:25 829
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связис с гибелью людей при крушении Ан-26 в Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известия о трагической гибели людей в результате крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии.
«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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