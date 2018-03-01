Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Азербайджана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах в результате пожара в городе Баку.
«Разделяя боль братского народа Азербайджана, от себя лично и от имени народа Казахстана выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 2 марта в Республиканском наркологическом центре, расположенном в Хатаинском районе города Баку, произошел пожар.
Благодаря оперативно осуществленным мерам 30 из находившихся в корпусе 55 человек были спасены, из них трое размещены в Республиканском токсикологическом центре Министерства здравоохранения. В ходе обследования места происшествия были обнаружены тела 25 человек.
Генеральная прокуратура немедленно возбудила уголовное дело по факту, кроме того, была создана следственно-оперативная группа в составе опытных сотрудников Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям. Согласно итогам предварительного расследования пожар произошел из-за неисправности, возникшей в электрической сети здания.
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