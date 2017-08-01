Нурсултан Назарбаев встретился с главами Правительств стран ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с членами Евразийского межправительственного совета, сообщила пресс-служба Акорды.

Во встрече приняли участие Премьер-Министр Республики Казахстан Б.Сагинтаев, Премьер-Министр Республики Армения К.Карапетян, Премьер-Министр Республики Беларусь А.Кобяков, Премьер-Министр Кыргызской Республики С.Жээнбеков, председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т.Саркисян.

Глава государства поприветствовал членов Евразийского межправительственного совета в столице Казахстана, отметив, что время проведения встречи удачно совпало с работой в Астане международной выставки «ЭКСПО - 2017».

- У глав правительств есть хорошая возможность посетить свои национальные павильоны, а также выставочные экспозиции Казахстана и других стран. Хотел отметить, что Евразийский экономический союз работает уже третий год, и это время обусловлено непростой ситуацией как в мировой, так и в национальных экономиках стран-членов ЕАЭС. При этом главным фактором является создание общего рынка, единой экономической структуры, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что рост экономики непосредственным образом отражается на повышении уровня товарооборота, улучшении взаимоотношений между странами.

- Считаю, что мы двигались все это время в правильном направлении. Несмотря на имеющиеся вопросы, нам необходимо укреплять наш Евразийский экономический союз. Сейчас перед нами стоит задача, чтобы внутренние наши вопросы, взаимоотношения наших стран имели свое развитие и в будущем. Основная роль в этой работе отводится правительствам: решение экономических задач, урегулирование вопросов взаимодействия между государствами, - резюмировал Глава государства.

В заключение Нурсултан Назарбаев отметил, что сегодняшнее заседание внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации, а также пожелал участникам встречи плодотворной работы.