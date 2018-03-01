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Нурсултан Назарбаев ­- Владимиру Путину: Казахстан нацелен на расширение связей с Россией

19 Марта 2018 07:18 917
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Нурсултан Назарбаев ­- Владимиру Путину: Казахстан нацелен на расширение связей с Россией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Владимиру Путину в связи с повторным избранием на пост Президента Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

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Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Владимира Путина с избранием на пост Президента Российской Федерации.

Президент Казахстана отметил, что убедительная победа на выборах является свидетельством очередной высокой оценки народом России огромного вклада Владимира Путина в развитие своей страны и дело продвижения ее национальных интересов.

«Под Вашим эффективным руководством Россия уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ, повышения социального благополучия населения и активного участия в решении актуальных глобальных и региональных проблем.

Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие традиционно дружественных и добрососедских отношений между нашими странами, которые служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества.

Казахстан нацелен на продолжение расширения связей с Россией, как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза во благо двух наших народов.

При этом я высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и  взаимопонимании.

Убежден, что наша дальнейшая совместная работа будет и впредь служить надежным фундаментом успешного диалога Астаны и Москвы по всему спектру нашего многогранного сотрудничества», - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном государственном посту, а дружественному народу России - мира и процветания.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах Президента России. 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Россия, Внешняя политика Казахстана,
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